© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

In der Causa der tödlichen Messerattacke auf einen Sozialamtsleiter (49) in Dornbirn gibt es neue Erkenntnisse. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, hatte der mutmaßliche Täter, ein türkischer Staatsbürger, bereits 15 Vorstrafen - unter anderem wegen Einbrüchen, Diebstählen, Nötigung, Drogendelikten und Körperverletzung. 2008 sei der Mann mit einem zehnjährigen Aufenthaltsverbot belegt worden. In dem Akt, für den der später erstochene Sozialamtsleiter verantwortlich war, sei vor der Gefahr, die von dem 34-Jährigen ausgehen könnte, gewarnt worden. Die Rede war laut ORF von "Rückfalltäter und "besonders verwerfliche Charaktereigenschaft".

Warnungen ignoriert

Die Warnungen seien jedoch offenbar von den Beamten im Erstaufnahmezentrum in Thalham ignoriert worden. Der Mann durfte Thalham am 18. Jänner verlassen. Knapp drei Wochen später kam es dann zu der tödlichen Messerattacke. Warum war der Mann auf freiem Fuß?

In der "ZiB 1" vom Dienstag erklärte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) folgendes: "Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Menschen in Haft genommen und es hätte nicht ausreichende Gründe dafür gegeben. Aus der Sicht der Rechtsexperten in und außerhalb des Ministeriums gäbe es bei der derzeitigen Rechtslage keine Möglichkeit, diesen Menschen in Schutzhaft zu nehmen." Dieser Meinung sind laut Informationen der "ZiB" allerdings nicht alle Rechtsexperten. Es hätte sehr wohl die Möglichkeit gegeben - auch mit der aktuellen Rechtslage -, heißt es dort.

Der 34-jährige Türke wird beschuldigt am 6. Februar den Sozialamtsleiter der BH Dornbirn mit 14 Messerstichen erstochen zu haben. Bei der Tat hatte er 0,75 Promille Alkohol im Blut. Er befindet sich derzeit in U-Haft in Innsbruck. Zum psychischen Gesundheitszustand des Beschuldigten ist ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden.