Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/PETER KOLB

Nähere Informationen zu einer Aufsehen erregenden Affäre rund um Waffenhändler für die neapolitanische Camorra, die vor einigen Tagen zunächst in italienischen Medien aufgetaucht ist, hat am Dienstag die EU-Justizagentur Eurojust bekanntgegeben. Insgesamt seien schon 22 Festnahmen - zwei davon in Kärnten - erfolgt und 139 Feuerwaffen sowie 1600 Schuss Munition beschlagnahmt worden.