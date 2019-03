Facebook

Nach Einbrüchen in Schließfächer zweier Banken in Graz und Linz ist am Dienstag ein 31-Jähriger in Linz vor Gericht gestanden. Die Anklage wirft ihm vor, mehr als 1,13 Millionen Euro Beute gemacht zu haben. Er war nur teilweise geständig. Vor allem die Höhe der Beute bestritt er.