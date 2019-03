In einem Container gelagerter Abfall hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, mehrere Lagerflächen standen in Vollbrand.

© APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER

Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Traun (Bezirk Linz-Land) hat in der Nacht auf Freitag die Feuerwehr auf Trab gehalten: In einem Container gelagerter Abfall hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, mehrere Lagerflächen standen in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr Traun auf ihrer Homepage.

Der brennende Müll wurde mit Baggern auseinandergezogen, um vollständig gelöscht werden zu können. Erst nach rund fünf Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Danach wurden noch mehrere Stunden lang Nachlöscharbeiten durchgeführt.