Braut starb beim Poltern Prozess gegen Fahrer des Gefährts startet am 17. April

Wegen eines Traktorunfalls bei einem Polterabend in Allhartsberg (Bezirk Amstetten), bei dem die Braut gestorben ist, muss sich der Lenker am 17. April in St. Pölten vor Gericht verantworten.