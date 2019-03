Facebook

Zahlreiche Feuerwehren rückten zu dem Brand in Breitenbach aus © APA/ZOOM.TIROL

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag einen schlafenden Bewohner eines Mehrparteienhauses in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) gerettet. Wie die Polizei berichtete, stand das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die übrigen Bewohner hatten sich zuvor selbstständig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte fanden den Mann schlafend vor, weckten ihn und brachten ihn aus dem brennenden Haus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Die Brandursache war vorerst unklar, die Ermittlungen diesbezüglich im Laufen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Breitenbach am Inn, Angerberg, Wörgl, Kundl sowie die Betriebsfeuerwehr von Sandoz mit 17 Fahrzeugen und rund 100 Mann, das Rote Kreuz sowie eine Polizeistreife.