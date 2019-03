Facebook

Das neue Vergewaltigungsspiel "Rape Day" soll im April erscheinen, wie die Tageszeitung DerStandard online berichtet. In Deutschland wurde die Veröffentlichung nach Protesten bereits zurückgezogen. In Österreich soll das Spiel nach Bestätigung des Alters aber nach wie vor abrufbar sein. In dem Zombie-Apokalypse-Spiel geht es darum, möglichst viele Frauen zu vergewaltigen und zu töten, wie es in dem Bericht heißt. Nun soll es aber von der Plattform Steam geprüft werden.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass mit derartigen Spielen Gewalt an Frauen verharmlost wird“, zeigt sich SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner entsetzt. „Ich bin zutiefst schockiert. Ich erwarte mir ein entschiedenes Vorgehen der Frauenministerin“ und weiter: "Frauenministerin Bogner-Strauß darf dem nicht tatenlos zuschauen und muss sofort handeln! Das Spiel muss rasch in Österreich gesperrt werden“.