Ein 27-jähriger Fußballtrainer hat in Niederösterreich Nacktaufnahmen von Fußballerinnen in der Kabine gemacht. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

In Kabine gefilmt

Sujetbild

Im Oktober vorigen Jahres flog ein 27-jähriger Fußballtrainer auf. Er soll Aufnahmen von zwei nackten Spielerinnen in der Duschkabine gemacht haben, wie der ORF Niederösterreich berichtet. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat laut dem Bericht das Verfahren eingestellt.

Um zu filmen soll der Mann eine Jacke unauffällig in der Kabine platziert und darunter sein Handy versteckt haben. Das ganze passierte in einem Mostviertler Fußballverein. Am 2. Oktober 2018 entdeckten die Gefilmten das Telefon und erstatteten Anzeige. Gefilmt soll der Trainer, der mittlerweile suspendiert wurde, über mehrere Jahre haben - auch als die beiden Spielerinnen noch minderjährig waren.

Doch nun wurde das Verfahren eingestellt. Ein gerichtlich strafbares Verhalten des 27-Jährigen liege nicht vor, wird der Staatsanwalt in dem Bericht zitiert. Dem Trainer konnte weder Schädigungsabsicht noch ein Bereicherungsvorwurf gemacht werden, hieß es weiter. Begründet wird dies damit, dass der Mann die Videos nicht veröffentlicht, sondern "nur" betrachtet hat.

Unverständnis

Bei den betroffenen Frauen und deren Anwältin ruft die Einstellung des Verfahrens Unverständnis hervor. Ein Fortführungsantrag soll eingebracht werden. Zusätzlich soll eine Zivilrechtsklage geprüft werden. Eine der beiden betroffenen Frauen leide seit dem Vorfall unter einer Anpassungsstörung. Sie sei in therapeutischer Behandlung.