Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Ein junger Mann ist am Montagnachmittag in der Stadt Salzburg offenbar überfallen und beraubt worden. Er gab vor der Polizei an, dass ihn sechs Jugendliche in der Klessheimer Allee mit einer Schreckschusspistole und einem Messer zur Herausgabe seiner Tasche genötigt hatten. "Offenbar wurde der junge Erwachsene nicht verletzt", sagte Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber zur APA.

Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren machten sich nach dem Raub aus dem Staub. "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", erklärte Wolfgruber. In der Tasche, die sich das mutmaßliche Opfer um den Bauch geschnallt hatte, soll sich auch die Geldtasche des Mannes befunden haben.

Wert der Beute unbekannt

Details über den Überfall kurz nach 15.00 Uhr und auch der Wert der Beute waren vorerst nicht bekannt. Zwei Jugendliche trugen laut der Täterbeschreibung des Anzeigers Dreitagesbärte. Einige Burschen hatten zum Tatzeitpunkt schwarze Trainingshosen an, ein Bursch war mit einer Kapuzenjacke bekleidet.