Aufstockung bescherte Wiener Eistraum Besucherrekord © APA/PID/BOHMANN

Der Wiener Eistraum ist heuer in die Höhe gewachsen - was auch für die Besucherzahlen gilt. 780.000 Menschen frönten dem Eislaufvergnügen am Rathausplatz, das von Mitte Jänner bis Sonntagabend möglich war. Laut Stadt Wien Marketing ist dies ein neuer Besucher-Bestwert. Publikumsmagnet schlechthin sei der neue "Sky Rink" gewesen, also die Eislaufterrasse im ersten Stock, hieß es.