98 Prozent der Fahrgäste seien mit dem Angebot der Wiener Linien unterm Strich zufrieden, so das Ergebnis einer Umfrage mit 900 Teilnehmern. Seit dem Jahr 2010 liege dieser Wert konstant über 96 Prozent. 76 Prozent der Befragten fühlen sich am Abend in der U-Bahn sicher, in Straßenbahnen und Bussen sind es 81 Prozent.

Das Sicherheitspaket zeige Wirkung, meinte dazu Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Bis Jahresende soll das Sicherheitsteam auf 120 Mitarbeiter aufgestockt werden. "Die Videoüberwachung wurde ausgebaut" und die Bodycams hätten "eine deeskalierende Wirkung".