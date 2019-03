Facebook

Sujetbild © Kleine Zeitung Digital

Drei Verletzte hat eine Schlägerei am Samstag in Altheim (Bezirk Braunau) in Oberösterreich gefordert. Ein Brüderpaar ging auf einen 30-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock los. Der Angegriffene setzte sich mit einem Schlagring zur Wehr. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die beiden Brüder griffen den Mann vor einem Mehrparteienhaus an, als dieser gerade seinen Sohn abholen wollte. Woher der Schlagstock stammte und wer von den Kontrahenten diesen mitbrachte, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei beschlagnahmte die verbotenen Waffen und sprach ein Waffenverbot für alle Beteiligten aus. Die drei Streithähne wurden im Krankenhaus behandelt.