Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richard Lugner mit seinem Opernballgast Elle MacPherson © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Die Wiener Staatsoper öffnet heute wieder ihre Türen für den wohl schönsten Ball der Welt: Dem Wiener Opernball. Eröffnet wird das restlos ausverkaufte Society-Spektakel von der Starsopranistin Anna Netrebko, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov auftreten wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht das Fest ebenso wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Der Bundespräsident hat heuer Auma Obama als Staatsgast. Obama ist Germanistin, Soziologin, Autorin und die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Sie sei "ein wichtiges Gesicht der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika", meinte Van der Bellen. Kurz bringt den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev als Gast. Das Bundeskanzleramt begründete seine Einladung mit der Einigung im Namensstreit mit Griechenland und des Westbalkan-Schwerpunktes Österreichs.

Höhepunkt der Eröffnung ist der Auftritt von Netrebko. Die Sopranistin wird zuerst "Il bacio" von Luigi Arditi singen. Ehemann Eyvazov wird dann die weltberühmte Arie "Nessun dorma" aus "Turandot" von Giacomo Puccini darbieten. Gemeinsam geben sie noch "O soave fanciulla" aus "La Boheme" von Puccini zum Besten. "Ich freue mich sehr, nach über zehn Jahren nun zum dritten Mal den Opernball eröffnen zu können. Es ist jedes Mal einzigartig - die unvergessliche Atmosphäre, der Glanz des geschmückten Hauses, in der Mitte des Ballsaals zu singen, auf allen Seiten von einem begeisterten Publikum umgeben", sagte die Starsängerin.

Live im TV Der ORF überträgt den Wiener Opernball am Donnerstag, 28. Februar 2019, rund drei Stunden live. Der Hauptabend in ORF 2 steht ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Ballereignisses. Als ORF-Moderatoren sind heuer wieder Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett dabei.

Die Oper ist heuer am Ball stark vertreten: So stehen unter anderem die Sänger Michael Schade, Juan Diego Florez, Rene Pape, Heinz Zednik, Andreas Schager und Lidia Baich, Marina Rebeka, Ferruccio Furlanetto, Daniela Fally, Zoryana Kushpler, Ildiko Raimondi und Wolfgang Bankl auf der Gästeliste. Aber auch von anderen Häusern kommt Besuch wie etwa Scala-Chef Alexander Pereira, William Graziosi, Generaldirektor des Teatro Regio Turin und Josef Ernst Köpplinger, Intendant des Staatstheater am Gärtnerplatz München. Weitere Künstler am Ball sind Susanne Wuest, Gregor Bloeb, Nina Proll, Cornelius Obonya, Maria Köstlinger, Juergen Maurer, Stephanie Reinsperger, Kristina Sprenger, Philipp Hochmair, Yury Revich, Birgit Sarata und Antonello Manacorda.

Lugner und "The Body"

Richard Lugner bringt heuer das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body" zum Fest. Diese war - zumindest im Vorfeld - von ihrem Gastgeber ganz angetan. Den Baumeister bezeichnete sie als "absolut charmant" und einen "wunderbaren Gastgeber".

Das australische Ex-Model präsentierte am Donnerstagabend ihr Outfit, ein schwarzes Kleid des englischen Labels "Nevana". Macpherson wählte das Outfit aus Taft und Spitze, weil es "schlicht und elegant" sei.

Traditionell wurde sie zu den Klängen "Welcome to Vienna" im Grand Hotel am Ring begrüßt. Lugner zeigte sich überglücklich. "The Body" sei eine Frau, wie man es sich nur wünschen könne. Sie ist "nett, unkompliziert und pünktlich", schwärmte der Gastgeber. Macpherson möchte so lange am Ball bleiben, wie möglich. Allerdings ist sie ein wenig angeschlagen. Nach einem Sturz am Mittwochnachmittag in der Lugner City hat sie sich den Fuß verletzt.

Den Tag verbrachte das Ex-Model mit Sightseeing. Macpherson sah sich unter anderem das Belvedere an.

Spitzenkleider liegen dieses Jahr im Trend. Auch Opernball-Organistorin Maria Großbauer zeigte sich im Vorfeld in roter Spitze, designt von der österreichischen Modeschöpferin Lena Hoschek.

Tanzschule "Ich bin OK" Debütantenpaar freut sich auf großen Auftritt

Am Roten Teppich nimmt erstmals eine Truppe der Gardemusik die Opernballgäste mit Regimentsmärschen aus dem Jahr 1869 musikalisch in Empfang. Und zwar "durchaus mit Nachdruck. Das wurde von der Organisatorin Maria Großbauer so gewünscht", sagte Kapellmeister Bernhard Heher. Es gibt aber nicht nur akustische, sondern auch visuelle Neuerungen: Die Grazer Film- und Projektionskünstler "OchoReSotto" werden unter dem Titel "Arkestra of Light" ein mehrdimensionales Lichtkunstspektakel auf die Front und Seite der Wiener Staatsoper projizieren.

Keine Demo

Eine Demonstration gegen den Ball gibt es heuer nicht, daher wurde auch kein polizeiliches Platzverbot rund um die Oper ausgesprochen. Der Ring wird aber zwischen Schwarzenbergplatz und der Operngasse von 19.30 bis 23.00 Uhr gesperrt. Auch die Öffis sind davon betroffen.