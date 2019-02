Facebook

Der frühe Frühlingsbeginn lädt zum Sonnetanken ein © APA/HELMUT FOHRINGER

Das burgenländische Güssing hat mit 23,7 Grad den österreichischen Temperaturrekord für den Monat Februar geknackt.

Diesen hielt bislang Bruck an der Mur mit 23,6 Grad aus dem Jahre 1960. Frühlingshaftes Wetter mit bis zu 20 Grad herrscht am Donnerstag auch in Graz.

Derart frühlingshaft geht es am Wochenende leider nicht weiter. Die kommenden Tage werden eher wechselhaft, wie die Meteorologen der Zamg berichten.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Am Samstag ist im Westen und Süden trockenes und oft auch schon sonniges Wetter zu erwarten. Im Norden und Osten hingegen machen sich noch viele Wolken bemerkbar und dort regnet es noch gebietsweise, am meisten entlang der Alpennordseite sowie am Alpenostrand.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1000 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen reichen von minus ein bis plus fünf Grad, die Tageshöchstwerte von vier bis 13 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Süden und Westen.

Am späteren Sonntag setzt sich die Sonne durch

Am Sonntag ziehen im Norden und Osten zeitweise dichtere Wolken durch, mitunter starke Bewölkung gibt es direkt an den Alpen. Hier regnet es vor allem in der Früh noch etwas. Ansonsten gehen nur vereinzelt Schauer nieder, bevor es am Nachmittag abtrocknet und sich wieder zunehmend die Sonne durchsetzt.