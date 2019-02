Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Richard Lugners Opernballgast 2019, Elle Macpherson, hat heute, Mittwoch, den ersten Auftritt: Das ehemalige australische Supermodel wird zuerst in der Lugner City eine Pressekonferenz abhalten, ab 14.00 Uhr steht eine Autogrammstunde auf dem Programm. Am Donnerstag wird sie dann an der Seite des Baumeisters das Society-Event in der Oper besuchen.

Live ab 13 Uhr:

Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre. Ihr Durchbruch gelang ihr durch mehrere Titelbilder der Frauenzeitschrift "Elle". Im Laufe ihrer Karriere wurde ihr dann der prägende Spitznamen "The Body" verliehen. Sie sammelte auch Erfahrungen als Schauspielerin und wirkte unter anderen in fünf Folgen der Fernsehserie "Friends" mit. Lugner bringt seit dem Jahr 1992 Gäste auf den Opernball. So besuchten etwa Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) oder Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl auf US-Schauspielerin Melanie Griffith.