Opernball: Solotänzer wollen am Parkett glänzen

Opernballorganisatorin Maria Großbauer mit Designerin Anelia Peschev und die Solotänzerin des Staatsopernballetts Natascha Mair © APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die beiden frisch gebackenen Ersten Solotänzer des Wiener Staatsballettes, Natascha Mair und Jakob Feyferlik, werden sich beim Opernball am Donnerstag das erste Mal in ihrer Spitzenposition in der Compagnie präsentieren. "Es ist natürlich eine Herausforderung - der Boden ist etwa anders. Aber wir haben schon viele Opernbälle getanzt", sagte Mair gegenüber der Austria Presse Agentur.

Mair wurde im Dezember zur Ersten Solotänzerin ernannt, Feyferlik folgte im Februar: "Wir hatten beide das Glück, auf der Bühne befördert zu werden. Das ist natürlich doppelt schön", sagte Feyferlik. Beide sind Kinder des Hauses: Sowohl Mair (24 Jahre) als auch Feyferlik (22 Jahre) haben ihre Ausbildung in der Ballettschule der Staatsoper genossen.

Die Tanzkarrieren gingen bei den beiden Wienern schon in sehr zartem Alter los. "Ich bin vom Wickeltisch an darauf gedrillt worden, zu tanzen. Meine Schwester, die ebenfalls Tänzerin ist, hat schon da Spagat mit mir geübt. So bin ich zum Ballett gekommen", erklärte Feyferlik. Mair hat das Tanzen - wie viele Mädchen auch in dem Alter - mit fünf Jahren probiert. "Es hat mit so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin", sagte sie.

Ihre Ausbildung bekamen beide in der Ballettschule der Staatsoper. Ein Teil des Tages wurde dabei in der Schule gelernt, in der freien Zeit trainiert. "Es ist ein weiter Weg, es verändert sich jedes Jahr und wird ernster, aber wenn es einem Spaß macht, dann geht das", sagte die Erste Solotänzerin. Für die Wienerin ging es dabei steil bergauf: 2012 wurde sie beim Wiener Staatsballett engagiert. 2014 avancierte sie zur Halbsolistin, 2016 zur Solotänzerin und im Dezember 2018 wurde sie zur Ersten Solotänzerin ernannt.

Ähnlich rasant war der Aufstieg von Feyferlik. 2013 wurde er Mitglied des Wiener Staatsballetts, 2016 erfolgte seine Ernennung zum Solotänzer. Im Februar 2019 wurde auch er zum Ersten Solotänzer ernannt.

