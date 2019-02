Der in Kufstein lebende Russe wurde vorläufig festgenommen.

Ein zunächst verbaler Streit zwischen einer 21-jährigen Frau und einem 24-jährigen Mann Freitagmittag in Kufstein hat mit einer heftigen Attacke geendet.

Nach Angaben der Polizei sollen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig ins Gesicht geschlagen haben, ehe der 24-Jährige die Frau packte und ihren Kopf mehrmals gegen die Auslagenscheibe eines Geschäfts donnerte.

Eine Kundin brachte die 21-jährige Einheimische im Geschäft in Sicherheit, wo sie das Eintreffen der Polizei abwartete. Sowohl die Frau als auch der Mann gaben an, verletzt worden zu sein, der in Kufstein lebende Russe wurde vorläufig festgenommen.