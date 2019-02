Der Zetzenbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

© (c) APA

Ein Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen im Zetzenbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) im Salzburger Pongau hat am frühen Freitagnachmittag sechs Verletzte gefordert. Zu den Kollisionen kam es laut Polizei im "Stopp and Go"-Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg. Der Tunnel wurde nach dem Crash rund eineinhalb Stunden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Reiseverkehr. Ein 44-jähriger Tscheche hielt seinen Wagen vor einem Stauende auf dem linken Fahrstreifen an. Die vier nachfolgenden Pkw einer 56-jährigen Kärntnerin, eines 27-jährigen Pongauers, eines 64-jährigen Pongauers mit einer 62-jährigen Pongauerin als Beifahrerin sowie einer 44-jährigen Steirerin konnten nicht rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden. Die Autos fuhren jeweils auf das vordere Fahrzeug auf. Die am Unfall beteiligten Personen wurden von den Einsatzkräften ins Krankenhaus Schwarzach im Pongau gebracht.