Tirol Pkw-Lenker nach 70-Meter-Sturz gestorben

Ein 72-jähriger Pkw-Lenker ist in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) in Tirol in einem steilen Wald mit seinem Wagen rund 70 Meter abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.