Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrzweckfahrzeug "Husar" (Sujetbild) © (c) APA/BUNDESHEER/PENDL

Auf dem Truppenübungsplatz im niederösterreichischen Allentsteig hat sich vor kurzen eim Unfall ereignet. Wie das Bundesheer bekannt gab, hat sich ein "Husar" überschlagen.

Der Fahrer des Husar, ein Korporal aus NÖ hatte seit 2½ Jahren den C-Führerschein und seit 1½ Jahren Erfahrung mit dem Husar. Die anderen Soldaten sind ein Wachtmeister und ein Korporal, ebenfalls aus NÖ und ein weiterer Korporal aus Wien. #Bundesheer pic.twitter.com/gK5sz9GuHk — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 21. Februar 2019

Vier Insassen im Fahrzeug erlitten dabei Verletzungen.

Vor kurzem hat sich am Truppenübungsplatz Allentsteig leider ein Unfall ereignet. Ein "Husar" des #Bundesheeres hat sich offensichtlich überschlagen. Im Fahrzeug befanden sich 4 Personen. Die Rettungskräfte sind eingetroffen. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 21. Februar 2019

Zwei von ihnen sollen schwer, zwei leichter verletzt sein. Die Soldaten gehören zum Pionierbataillon 3 aus Melk. Die beiden schwerer Verletzten wurden mit zwei Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach ersten Informationen besteht keine Lebensgefahr. Bei den vier verletzten Soldaten handelt es sich um Berufssoldaten; ein Unteroffizier und drei Chargen.

2 schwerer verletzte Soldaten wurden in niederösterreichische Spitäler geflogen, die beiden leichter verletzten Soldaten befinden sich ebenfalls im Krankenhaus. Das ist das Unfallfahrzeug. #Bundesheerhttps://t.co/x7wmjzvR2M pic.twitter.com/SmkgUPsMLt — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 21. Februar 2019

Die Männer saßen allesamt in einem Fahrzeug, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium mit. "Sie waren am Rückweg von einer Ausbildung." Wie der Unfall passierte und ob auch andere Wagen daran beteiligt waren, war unklar. Bauer kündigte die Überprüfung der Ereignisse durch eine Untersuchungskommission des Militärkommandos Niederösterreich an.