Ein 37-Jähriger hat in Wien seine Ehefrau (37) mit einem Messer und mit einer Waffe mit dem Umbringen bedroht. Zudem hielt er sie gegen ihren Willen fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

In Wien-Penzing ist am Sonntag ein 37-jähriger Rumäne verhaftet worden. Der Mann hat seine ebenfalls 37-jährige Ehefrau mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Rund zwei Wochen lang sperrte der Mann seine Frau in die Wohnung ein, schlug sie und drohte ihr mit dem Umbringen.