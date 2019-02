Bezirk Mödling Lenker stürzte mit Pkw in Bach

Auf der B11 durchstieß ein Auto in der Nacht auf Montag ein Brückengeländer und landete in einem Bach. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug retten.

Lenker stürzte mit Pkw in Bach © (c) APA/FF HINTERBRÜHL (UNBEKANNT)

Ein Lenker hat in der Nacht auf Montag mit seinem Pkw auf der B11 in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ein Brückengeländer durchbrochen und ist mit dem Wagen in den Mödlingbach gestürzt. Der Mann befreite sich nach Feuerwehrangaben selbst aus dem Fahrzeug. Er wurde verletzt und in das Landesklinikum Mödling eingeliefert.

Das Auto wurde von den Einsatzkräften unter anderem mithilfe eines Krans aus dem Bachbett geborgen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hinterbrühl und Gießhübl mit insgesamt 16 Mitgliedern.