© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 16- und ein 21-Jähriger haben in der Nacht auf Samstag in einem fremden Haus in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) eine Party mit Drogen und Alkohol gefeiert. Die Freunde stiegen mit einem widerrechtlich besessenen Schlüssel in das ehemalige Wohnhaus des 21-Jährigen ein und verbrachten dort die Nacht. Die Männer wurden laut Polizei am Samstagvormittag festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei fuhr aufgrund einer anonymen Anzeige zu dem Wohnhaus und nahm die beiden Männer fest. Gegen den 21-Jährigen bestand zudem eine aufrechte Fahndung zur Aufenthaltsermittlung für das Gericht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden Männer auf freiem Fuß angezeigt.