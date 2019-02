Facebook

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei in Fieberbrunn in Tirol: In der Nacht auf Samstag wurde ein Raupenfahrzeug der Marke Polaris gestohlen. Der Täter ist laut tt.com damit in Richtung Hochkönigbundesstraße davongefahren. Bisher konnte das Fahrzeug nicht wieder gefunden werden.

Das Raupenfahrzeug war laut Polizei grau-schwarz-rot und war vor einem Lokal in Fieberbrunn geparkt worden, bevor es entwendet wurde. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise.