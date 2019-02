Zuerst fuhr eine Autolenkerin einen älteren Fußgänger an, dann bot sie ihm 100 Euro "Schadenswiedergutmachung" an und als dieser sich nicht darauf einlassen wollte, flüchtete sie. Sie konnte ausgeforscht werden wie die Tiroler Polizei mitteilte.

Nach dem Unfall geflüchtet © (c) DKcomposing - stock.adobe.com

Eine Frau steuerte am Mittwoch ihren Wagen aus einer Innsbrucker Tiefgarage in der innenstadt. Dabei fuhr die zunächst unbekannte Autolenkerin einen 79 Jahre alten Fußgänger an. Sie bot ihm 100 Euro "Schadenswiedergutmachung" an, doch der Mann bestand darauf, die Personalien auszutauschen. Daraufhin flüchtete die Frau. Nun konnte sie ausgeforscht werden, wie die Tiroler Polizei mitteilte.

Die Folgen des Zusammenstoßes waren gravierender, als zuerst angenommen. Demnach hatte der 79-Jährige eine schwere Fußverletzung davongetragen, als die Frau beim Ausfahren ihr Fahrzeug ausgerechnet auf dem rechten Fuß des Mann zum Stehen brachte. Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert.

Handyfoto brachte Polizei auf die Spur

Nachdem der Fußgänger das Angebot abgelehnt hatte, die Sache "formlos" mit Geld zu regeln, war die Frau davongefahren. Ein Handyfoto führte schließlich zu ihrer Ausforschung.

Als Zulassungsbesitzerin des deutschen Pkw konnte eine 25-jährige, in Tirol gemeldete Rumänin ermittelt werden.