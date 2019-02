Die Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Tiergarten Schönbrunn warnen vor den Folgen der Regenwaldabholzung für die Tierwelt, wie am Freitag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Die Abholzung gefährde bedrohte Menschenaffen.

Neue Ausstellung zur Palmölproduktion © APA/GREENPEACE/MITJA KOBAL

Eine neue Ausstellung im Wiener Tiergarten Schönbrunn informiert über die Auswirkungen der Palmölproduktion. Damit warnen die Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Tiergarten auch vor den Folgen der Regenwaldabholzung für die Tierwelt, wie am Freitag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Die Abholzung gefährde bedrohte Menschenaffen.

Jeden Tag 25 Orang-Utans

"Schon jetzt verlieren wir jeden Tag rund 25 Orang-Utans", erklärte die stellvertretende Geschäftsführerin von Greenpeace Österreich, Susanne Winter. In Indonesien befindet sich einer der weltweit größten Regenwälder. Alle drei dort lebenden Orang-Utan-Arten seien mittlerweile vom Aussterben bedroht.

Palmöl befindet sich laut Tiergarten Schönbrunn in jedem zweiten Produkt im Supermarkt - etwa in Schokolade oder Knabbereien. Seit 1990 habe Indonesien bereits ein Viertel seiner Regenwälder verloren. Dabei handelt es sich um eine Fläche, die mit 31 Millionen Hektar fast viermal so groß wie Österreich ist.