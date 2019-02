Der Täter entkam mit seiner Beute in Richtung Wasserwald. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Bewaffneter Banküberfall in Linz: Täter auf der Flucht © (c) FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR)

Ein Bewaffneter hat Donnerstagfrüh in Linz eine Raiffeisen-Bank überfallen. Er betrat die Filiale in der Salzburger Straße gegen 9.15 Uhr, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld, berichtete die Polizei in einer Erstmeldung.

Der Täter entkam mit seiner Beute in Richtung Wasserwald. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.