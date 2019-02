Jene 30-Jährige, die am Donnerstag im Weinviertel gemeinsam mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn einen Unfall hatte, ist im Spital gestorben.

Der Unfallort © (c) APA/FF WULLERSDORF (UNBEKANNT)

Eine 30-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall auf der L35 in der Weinviertler Gemeinde Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) ihren Verletzungen erlegen. Die Frau sei bereits am gleichen Abend im Spital gestorben, wie es in den NÖN heißt.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn, der auch verletzt worden war, verunfallt. Sie war mit ihrem Auto aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.