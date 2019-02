Via Facebook hatte der Betrüger im Sommer 2018 erstmals sein späteres Opfer kontaktiert. Er nützte dafür ein Fake-Profil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei sucht nach diesem Mann © LPD Wien

Ein Betrüger hat einer Frau in Wien eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und ihr insgesamt 32.500 Euro herausgelockt. Die Polizei veröffentlichte am Montag ein Foto des Mannes. Weitere Opfer werden nicht ausgeschlossen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Leerer Safe als Sicherheit

Via Facebook hatte der Betrüger im Sommer 2018 erstmals sein späteres Opfer kontaktiert. Er nützte dafür ein Fake-Profil. Zweimal traf er sich mit der Frau, in beiden Fällen übergab ihm diese Geld. Das erste Mal forderte er Geld für die Reparatur eines Leihautos, 2.500 Euro übergab ihm die Frau. Im September "wollte er dann 30.000 Euro, um ein Erbe in Millionenhöhe antreten zu können", schilderte Fürst. Das Geld sei für Anwalt und Notarkosten, erklärte er der Frau. Im Austausch für die 30.000 Euro "hat er der Dame dann einen Safe übergeben und gesagt, da sei das Erbe drin". Drinnen herrschte jedoch "gähnende Leere", sagte der Polizeisprecher. Schließlich erstattete die Frau Anzeige.

Sachdienliche Hinweise zu Identität bzw. den Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 entgegen. Auch mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.