Ötscher Kollision auf der Piste: 79-Jähriger verletzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/HANS KLAUS TECHT

Ein 79-Jähriger ist am Sonntag nach einem Skiunfall in Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war gegen 11.30 Uhr im Bereich der Bergstation Eibenkogel mit einem 46-jährigen Wintersportler kollidiert. Der Pensionist erlitt bei dem Zusammenstoß Rückenverletzungen und eine Schnittwunde, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 79-Jährige wurde mit dem Akja ins Tal gebracht und von der Rettung ins Landesklinikum Scheibbs transportiert. Die beiden Beteiligten trugen Skihelme und waren nicht alkoholisiert, hieß es von der Exekutive.