Sujetbild: Rezeptionistin kaufte in Tirol mit Kreditkarte von Hotelgast ein © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine 28-jährige Rezeptionistin aus dem Raum Landeck hat mit der entwendeten Kreditkarte eines 37-jährigen, deutschen Urlaubsgastes mehrere Einkäufe getätigt. Der Mann hatte seine Kreditkarte nach Bezahlung der Hotelrechnung an der Rezeption abgelegt, wo sie die Frau an sich nahm, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 28-Jährige bestellte mit der Kreditkarte ein Handy, buchte über ein Reisebüro einen Aufenthalt in der Schweiz, tankte an zwei Tankstellen, erwarb mehrere Gutscheine und kaufte in mehreren Geschäften ein. Dem Deutschen entstand dadurch laut Exekutive ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Frau wird angezeigt.