Ein regenbogenbunter Zirkus des Lebens: der "Life Ball" hat sein Motto bekannt gegeben © APA/MARCO OVANDO/ISA FOLTIN

Eine umherziehende Zirkustruppe schlägt ihr Zelt vor dem Wiener Rathaus auf, eine bunte Familie begibt sich auf eine Reise über den Regenbogen: Der diesjährige Life Ball entführt am 8. Juni in eine fantastische Welt der Farben.

Nun wurde bekannt gegeben, welche Stars sich in Österreich, aber auch in den USA als Life-Ball-Botschafter vor die Kamera begeben haben. Mit dabei sind „Sex and the City“-Star Cynthia Nixon (52), Burlesque-Star Dita Von Teese (46), Model Tatjana Patitz (52), Sängerin Beth Ditto (37), Schauspieler und Regisseur Alan Cumming (56), Sängerin und Moderatorin Kelly Osbourne (34), Schauspieler und Sänger Billy Porter (49), Modestylist Brad Goreski (41) sowie Sängerin und Schauspielerin Taryn Manning (40) – um nur einige zu nennen.

Neben Fotos in allen Farben des Regenbogens entstanden auch Schwarz-Weiß-Bilder, für die der Circus Roncalli „eine perfekte Kulisse bot“, so Life-Ball-Organisator Gery Keszler (55). Die mit Swarovksi-Steinen verzierten Kostüme wurden von „Art for Art“ (die Ausstatter der Österreichischen Bundestheater) zur Verfügung und von Patricia Field (76) zusammengestellt, die für den Style von „Sex and the City“ verantwortlich zeichnete.