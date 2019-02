Facebook

Der Prozess am Landesgericht Salzburg gegen einen 60-jährigen, der in den Jahren 2012 und 2013 die zwölfjährige Tochter seiner damaligen Partnerin sexuell missbraucht haben soll, ist am Donnerstagabend mit einer teilbedingten Haftstrafe von 15 Monaten zu Ende gegangen. Fünf Monate davon wurden unbedingt ausgesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Laut Anklage habe der Salzburger von dem Mädchen mehr als zehnmal beischlafähnliche Handlungen an ihm vornehmen lassen. Er beteuerte seine Unschuld. Von dem Vorwurf, er habe das Autoritätsverhältnis missbraucht, wurde er freigesprochen.