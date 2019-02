Bluttat an Pensionistin Festgenommene soll ehemalige Posträuberin sein

Facebook

Nach der Festnahme einer Verdächtigen (43) im Fall der Bluttat an einer 64-Jährigen in Ebergassing gibt es nun neue Entwicklungen. Die 43-jährige Verdächtige war nicht nur eine Bekannte des Opfers, sie soll laut einem Bericht im Kurier schon früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Sie sei wegen eines Überfalls auf ein Postamt im Jahr 2009 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu 12 Jahren Haft verurteilt worden, heißt es in den Bericht weiter. Die Frau hatte allerdings nicht die volle Haft verbüßt.

Brutaler Überfall

Bei dem Raubüberfall sei die Tatverdächtige sehr brutal vorgegangen, sie habe der Postamtsleiterin in Klosterneuburg-Kierling ein Messer in den Oberkörper gerammt. Das Tatmotiv sei Geldnot gewesen. Wegen dieses Vergehens war die DNA der auch im aktuellen Fall Tatverdächtigen in der Datenbank gewesen. Der Lebensgefährte der 43-Jährigen soll für das Opfer gelegentlich Besorgungen gemacht sowie Reparaturen durchgeführt haben.

Die 43-Jährige, die nicht geständig sein soll, befindet sich derzeit in der Justizanstalt Korneuburg. Sie war bereits am Mittwoch festgenommen worden. U-Haft wurde beantragt.

Die Pensionistin war offensichtlich erschlagen worden. Sie wurde am 25. Jänner zu Mittag in ihrer Wohnung in Ebergassing aufgefunden. Bekannte hatten zuvor die Anzeige erstattet, weil die allein stehende 64-Jährige einige Tage lang nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen war. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab laut Polizei "eindeutig Fremdverschulden" und als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf.