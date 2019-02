Facebook

Die Kosten der durch die extremen Schneefälle im Jänner in Vorarlberg verursachten Schäden ist noch nicht abschätzbar. "Jetzt bereits eine Zahl zu nennen, wäre völlig unseriös", hieß es aus dem Büro von Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP). Die Vorarlberger Landesversicherung (VLV) rechnete vorerst mit Schneedruckschäden im Ausmaß von rund einer Million Euro.

"Auf den Bergen liegen drei bis vier Meter Schnee", gab ein Sprecher von Gantner zu bedenken. Aufgrund der großen Lawinengefahr könne man in einige Gebiete gar nicht gelangen, ohne Menschenleben zu gefährden. Das Ausmaß der Schäden an Lawinenschutzverbauungen oder auch teilweise an der Infrastruktur werde man deshalb erst im Frühling abschätzen können. "Alles andere wäre Kaffeesudlesen", hieß es. Ähnlich verhalte es sich mit dem Katastrophenfonds, die Frist der Einreichung betrage mehrere Wochen.

Schnee erschwert Arbeiten

Die massiven Schneefälle der vergangenen Wochen hatten in Tirol zwar in manchen Bereichen beträchtliche Mehrkosten zur Folge, aufgrund des Ausbleibens großer Schäden dürfte man nach derzeitiger Einschätzung aber mit einem blauen Auge davongekommen sein. Viel hänge in punkto Kosten auch davon ab, wie sich der restliche Winter im Bundesland gestalte, hieß es seitens des Landes.

Offene Fragen

In Oberösterreich gibt es seitens des Landes noch keinen Gesamtüberblick über die Schäden, die die Schneemassen im Jänner angerichtet haben. Vieles werde wohl erst zutage treten, wenn der Schnee weg ist, so der Tenor. Ein Rundruf in den am stärksten betroffenen Gemeinden zeigt aber, dass die Bürgermeister allein für die Schaufeleinsätze fünf- bis sechsstellige Beträge einkalkulieren.

Steiermark Schneeschäden an Straßen in Millionenhöhe

In Rosenau am Hengstpass rechnet man mit Mehrkosten von rund 100.000 Euro für Verpflegung der Einsatzkräfte und für Geräte. Der Turnsaal wurde wegen eines Schadens gesperrt - "Wenn wir das Gebäude wegreißen müssen, sind die Kosten natürlich viel höher", sagte Bürgermeister Peter Auerbach (SPÖ). Das eingestürzte Dach einer Firma dürfte sich für diese mit rund zehn Millionen Euro niederschlagen. In Spital am Pyhrn schätzt man im Gemeindeamt, dass die Schneeschaufel-Aktionen rund 20.000 Euro gekostet haben. Auch in Hallstatt erwartet man Kosten im fünfstelligen Bereich.

Die massiven Schneefälle im Jänner haben in Niederösterreich für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Dazu kommen Mehrkosten für den Winterdienst und Einbußen in Skigebieten. Touristiker hoffen, dass sich das Gästeminus im Laufe der Saison noch ausgleichen lässt. Die Reparaturen im Stromnetz werden noch Wochen dauern. Die EVN geht von einem Schaden im niedrigen einstelligen Millionenbereich aus.

Katastrophengebiet

Der niederösterreichische Straßendienst hat aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen Mehrkosten von mehr als acht Millionen Euro zu stemmen. Für den Katastropheneinsatz im Jänner im Mostviertel rechnet das Land mit Kosten von rund 350.000 Euro, hieß es aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Alleine am Hochkar im Bezirk Scheibbs, das von 7. bis 18. Jänner gesperrt war und zehn Tage lang als Katastrophengebiet galt, wurden 16.000 Arbeitsstunden geleistet.

Bis in Salzburg alle Schäden begutachtet und aufgearbeitet sind, dürften noch Monate vergehen. Dementsprechend schwierig ist es, die von den Schneemassen im Jänner verursachten Kosten zu beziffern. Geknickte Bäume im Wald oder Schäden an Bauwerken im Hochgebirge werden sich erst nach dem Winter zeigen. Alleine die Kosten für die Wiederherstellung der Stromversorgung gehen aber in die Millionen.

"Seriöse Zahlen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht liefern", sagte eine Sprecherin der Salzburg AG zur APA. "Die Störungskosten werden aber sicherlich im Bereich eines siebenstelligen Eurobetrags liegen." Der Landesenergieversorger ist noch immer mit Reparaturarbeiten beschäftigt.