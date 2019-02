"Leider zeigt auch dieses schreckliche Ereignis Unzulänglichkeiten im bestehenden internationalen Asylsystem, das wir genau analysieren werden", so Österreichs Innenminister.

MINISTERRAT: KICKL © (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Am Tag nach der tödlichen Messerattacke auf den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hat sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) "entsetzt über den tragischen Vorfall" gezeigt. Den Hinterbliebenen spreche er sein tief empfundenes Mitgefühl aus, so Kickl in einer Aussendung.

"Leider zeigt auch dieses schreckliche Ereignis Unzulänglichkeiten im bestehenden internationalen Asylsystem, das wir genau analysieren werden", sagte der Minister. Jetzt sei noch nicht der Zeitpunkt für allfällige rechtliche Schlussfolgerungen. Das erfordere eine sorgfältige Betrachtung des tragischen Vorfalls und der relevanten rechtlichen Bestimmungen im europäischen und internationalen Kontext, betonte Kickl.

Derzeit ist der Spielraum, der von der zuletzt 2011 geänderten Status- bzw. Qualifikationsrichtlinie der EU vorgegeben wird, eng. Diese regelt Mindeststandards im Umgang mit Flüchtlingen, die für die Staaten der Union verbindlich sind. Eine gewisse Verschärfung dieser derzeit geltenden Regeln ist freilich wahrscheinlich: Denn aktuell wird zwischen Kommission, Europaparlament und auch den EU-Staaten an einem neuen Regulativ gearbeitet, das sich speziell auch den straffällig gewordenen Flüchtlingen widmen soll.

Wann wird Status aberkannt? Aberkannt werden kann ein Schutzstatus etwa, wenn sich herausstellt, dass der Betroffene eigentlich gar nicht schutzberechtigt gewesen wäre, weil er beispielsweise Kriegsverbrecher war oder eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Aufnahmelandes begangen hat. Gleiches gilt, wenn die Person den Schutzstatus durch falsche Angaben oder Dokumente erreicht hat. Ansonsten kann der Schutzstatus eines Flüchtlings nur noch aberkannt werden, wenn es "stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält" bzw. wenn er "eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde". Die Aberkennung eines Schutzstatus bedeutet freilich noch nicht automatisch, dass ein straffällig gewordener Flüchtling tatsächlich außer Landes gebracht wird. Einer entsprechenden Abschiebung dürfen dann nämlich auch noch Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention nicht entgegenstehen.

Der Vorarlberger FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi erklärte auf Facebook, er sei bestürzt über die tödliche Messerattacke auf den Mitarbeiter der BH Dornbirn. "Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen des Opfers", schrieb Bitschi.

"Mit großer Betroffenheit und Trauer" reagierte auch die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) auf den Tod des Beamten. "Unser großes Mitgefühl gilt der Familie des Opfers und dessen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Diese schreckliche Gewalttat in Worte zu fassen fällt uns schwer. In diesen schmerzvollen Stunden sind unsere Gedanken bei den Hinterbliebenen", sagte Obamnn Birol Kilic.