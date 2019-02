Facebook

Der Tatort in Dornbirn © (c) APA/MAURICE SHOUROT

Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn mit einem Messer tödlich verletzt. Zunächst konnte er flüchten, eine halbe Stunde später wurde der Gesuchte aber von einer Polizeistreife gestellt, erklärte Vorarlbergs Polizei-Sprecher Rainer Fitz gegenüber der APA.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann betrat gegen 15.15 Uhr die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft und attackierte den Mitarbeiter. Anschließend flüchtete der in Lustenau wohnhafte 34-Jährige zu Fuß. Gegen 15.45 Uhr wurde er von einer Streife gefasst und festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren laut Fitz vorerst völlig unklar.

Bei dem Mann soll es sich jedoch um einen Asylwerber aus der Türkei handeln, der bereits amtsbekannt war - das wollte die Polizei bisher nicht bestätigen. Angeblich war er erst vor wenigen Wochen nach Vorarlberg gezogen.

Streit vor Bluttat

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Susanne Dilp war der Täter am Nachmittag mehrmals bei der Bezirkshauptmannschaft vorstellig geworden. Dabei kam es auch zu verbalen Auseinandersetzungen. "Offenbar wurde das Anliegen des 34-Jährigen nicht so erfüllt, wie er es sich vorgestellt hat", sagte Dilp. Was den 34-Jährigen letztlich aber zum Zustechen veranlasste, blieb vorerst weiter unklar.

Zur Identität des Opfers - die der Polizei bekannt ist - machte Dilp keine Angaben. Zunächst gelte es die Angehörigen zu informieren, so die Sprecherin. Die durch die Messerattacke verursachten Verletzungen waren so schwer, dass der Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft an Ort und Stelle verstarb.

Die Ermittlungen wurden laut Dilp an das Landeskriminalamt übergeben, das mit der Einvernahme des 34-Jährigen unverzüglich am frühen Mittwochabend begann. Detailliertere Aussagen etwa zum Motiv des 34-Jährigen waren am Mittwoch aber nicht mehr zu erwarten.

Brüsselreise abgebrochen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion "tief betroffen und bestürzt" und brach seine Brüssel-Reise unverzüglich ab, um nach Vorarlberg zurückzukehren. Das Land reagierte auf die tödliche Attacke mit einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen im Vorarlberger Landhaus und in den Bezirkshauptmannschaften. Alle Eingänge würden nun bereits von privaten Sicherheitsfirmen überwacht, hieß es.