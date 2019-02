Facebook

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wiener Wohnung haben die Ermittler eine Obduktion und ein toxikologisches Gutachten angeordnet. Deren Ergebnis liegt nun vor: Es liegt kein Fremdverschulden vor.

Die Leiche der 39-Jährigen ist Sonntagabend in ihrer Wohnung in der Veitingergasse in Hietzing entdeckt worden. Da die Tür versperrt, allerdings das Fenster trotz kalter Temperaturen geöffnet war, wurde der Todesfall von der Polizei als "bedenklich" eingestuft worden.

Die Frau lag mehrere Tage tot in den Räumlichkeiten.