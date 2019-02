In der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurden am Montag Überreste einen Menschen entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

In St. Pölten sind Teile eines Skeletts gefunden worden. "Das Landeskriminalamt ermittelt", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager Dienstagfrüh auf Anfrage. Die Suche nach weiteren Teilen werde am heutigen Dienstag fortgesetzt. Ein Jäger hatte Medienberichten zufolge die menschlichen Überreste am Montag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt entdeckt.

Identität ungeklärt

"Bisher ist die Identität nicht geklärt", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager nach dem Fund von Knochenteilen am Montag im St. Pöltner Stadtteil Pottenbrunn. Die Überreste könnten von einem als abgängig Gemeldeten stammen, hieß es. Es wurden "Sachen gefunden, die auf eine Person schließen lassen", so der Sprecher. Es gelte aber, eine Untersuchung der Knochen abzuwarten.

Ein Jäger hatte laut Polizei am Montag um 9.40 Uhr eine Jacke und Knochenteile bei der Wasserburg entdeckt. Die Kriminalbeamten werden bei ihrer Arbeit von Mitarbeitern des Landeskriminalamtes (Ermittlungsbereich Fahndung) unterstützt. Die Suche nach weiteren Teilen werde am Dienstag fortgesetzt, sagte Baumschlager. In Folge soll eine Obduktion bzw. eine Untersuchung der Knochen nähere Aufschlüsse auch zur Todesursache bringen.