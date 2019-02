Facebook

Das Auto kippte in der Nordwestbahnstraße um © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Aus seinem seitlich umgekippten Auto von der Wiener Feuerwehr befreit werden musste Samstag gegen 7.15 Uhr früh ein Pkw-Lenker in der Nordwestbahnstraße in der Leopoldstadt. Der Mann hatte Poller an einem Randstein touchiert. Sein Wagen krachte gegen zwei andere Fahrzeuge und blieb - seitlich aufgestellt - liegen.

Die Feuerwehr barg den Lenker über das Fahrzeugheck. Der Mann hatte bloß Prellungen erlitten und wurde nicht ins Spital gebracht. Die Straßenbahn der Linie 5 war zeitweise behindert.