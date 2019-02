In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Mittwoch in der Früh eine 66 Jahre alte Wienerin unter ein Auto geraten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ÖAMTC

Die 66-Jährige wurde schwer verletzt und per Notarzthubschrauber in das AKH Wien transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauerten an. Zeugen werden gesucht.

Ein 22-Jähriger gab an, dass er nach dem Linksabbiegen mit seinem Pkw im Bereich Lenauweg - Gerasdorfer Straße einen Ruck verspürt habe. Er habe gedacht, einen Eisbrocken überfahren zu haben, dann jedoch feststellen müssen, dass sich eine Frau unter seinem Wagen befand. Zeugen des Unfalls mögen sich mit der Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien (Tel.: 059133-3224) in Verbindung zu setzen.