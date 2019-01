Am Donnerstag ist es in Wien zu einem dramatischen Unfall gekommen. Ein Neunjähriger wurde dabei getötet.

Wien: Neunjähriger von Lkw erfasst und getötet

Ein neunjähriger Bub ist am Donnerstag in der Früh auf dem Schulweg auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der genaue Unfallhergang war laut Polizeisprecher Daniel Fürst noch unklar, der Lkw dürfte aber in die Straße abgebogen sein, als der Bub sie querte.

Der Neunjährige wurde noch an Ort und Stelle von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Spital gebracht. Dort erlag das Kind aber seinen schweren Verletzungen.