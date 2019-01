Bei winterlichen Fahrbedingungen ist am Montagvormittag in der Marktgemeinde Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ein Autobus verunglückt.

Autobus verunglückt auf Schneefahrbahn © (c) APA/FEUERWEHR (UNBEKANNT)

Das Fahrzeug stürzte nach Feuerwehrangaben in einen Acker. Nur die Lenkerin war an Bord, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Die Frau befreite sich selbst und blieb unverletzt.

Der Autobus war bei der Einfahrt in die Ortschaft Hollenstein von der Schneefahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte über eine etwa zwei Meter hohe Böschung, berichtete Resperger. Sieben Feuerwehren rückten aus. Der Autobus musste geborgen werden.

Seit Einsetzen der Schneefälle am Montag nach Mitternacht bis in die Mittagsstunden zählten die Feuerwehren in Niederösterreich laut dem Sprecher 90 Einsätze nach Verkehrsunfällen. 1.100 Helfer waren dabei aufgeboten.