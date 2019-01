In Zug

Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug ist am Sonntagabend ein 15-Jähriger verletzt worden. Ein bisher unbekannter Fahrgast schlug dem Jugendlichen zwischen Bludenz nach Feldkirch mit der Faust in die rechte Seite des Gesichts, teilte die Polizei mit. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich zu melden (059133/8150).

Der 15-Jährige geriet um 19.45 Uhr mit einem Unbekannten in Streit, der kurz darauf handgreiflich endete. Der Bursche stieg in Feldkirch aus dem Zug aus, dort wurde er von der Rettung erstversorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der unbekannte Täter fuhr mit dem Zug weiter. Eine Beschreibung des Mannes lag vorerst nicht vor.