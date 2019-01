Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand gestanden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (FEUERWEHR.MEDIA)

Fünf Feuerwehren sind in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand in Theiß in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) im Einsatz gestanden. Mehrere Personen mussten ins Landesklinikum Krems transportiert werden, berichtete das Bezirkskommando. Das Objekt wurde stark beschädigt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand gestanden. Zudem breiteten sich die Flammen auf ein weiteres Dach aus. Bei den Löscharbeiten wurden neben Helfern der FF Theiß, Gedersdorf und Rohrendorf auch die Drehleiter der FF Krems und die Teleskopmastbühne der FF Langenlois aufgeboten. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden von der Polizei geführt.

Wohnhausbrand im Bezirk Krems-Land forderte Verletzte Foto © (c) FEUERWEHR.MEDIA/MANFRED WIMMER (MANFRED WIMMER)