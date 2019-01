Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B34 bei Langenlois © (c) APA/BFK KREMS/FLATSCHART (FLATSCHART)

Ein Verkehrsunfall auf der B34 bei Langenlois (Bezirk Krems-Land) hat am Montag in der Früh nach Feuerwehrangaben ein Todesopfer gefordert. Es handelt sich um einen 27-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Ein Auto war auf der Schneefahrbahn gegen einen Lkw geprallt. Der Lenker des Wagens starb. Die B34 blieb im Bereich der Unfallstelle längere Zeit gesperrt. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

Der Unfall hatte sich laut dem Bezirksfeuerwehrkommando kurz nach 6.30 Uhr auf der Kamptal Bundesstraße (B34) zwischen Zöbing und Langenlois ereignet. Der Autofahrer dürfte beim Versuch, ein anderes Fahrzeug zu überholen, einen Lkw übersehen haben. Er wurde bei dem Frontalzusammenstoß eingeklemmt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

In die folgenschwere Kollision war auch die Lenkerin jenes Autos verwickelt, das der 27-Jährige überholt hatte. Die 53 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, als nach dem Frontalzusammenstoß mit dem Lkw, an dessen Steuer ein 34-Jähriger aus der Stadt Krems saß, auch noch die beiden Pkw kollidierten. Sie wurde in das Universitätsklinikum Krems transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Von dem Auto blieb nicht viel übrig Foto © (c) APA/BFK KREMS/FLATSCHART (FLATSCHART)

Links zum Thema Schneefälle im Osten sorgten für Staus und Unfälle