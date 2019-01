Fauststoß gegen Kopf Nicht geblinkt: Autofahrer gingen aufeinander los

Facebook

In der Stadt Salzburg sind am Samstag zwei Autofahrer im Stadtteil Maxglan heftig aneinandergeraten. Ein 41-jähriger Deutscher soll versucht haben, einen 43-jährigen Österreicher durch einen Fauststoß am Kopf zu verletzen. Der Deutsche war in Rage geraten, weil der Österreicher nicht geblinkt haben soll. Bei einer Tankstelle waren die Kontrahenten zusammengetroffen.

Nach dem ersten Angriff zückte ein Begleiter des Deutschen, ein ebenfalls 43-jähriger Österreicher, eine Luftdruckpistole und bedrohte damit den anderen Lenker. Alarmierte Polizisten konnten die aufgeheizte Lage rasch beruhigen und die Waffe sicherstellen. Die beiden Männer wurden angezeigt, gegen den 43-jährigen Österreicher wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.