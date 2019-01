Facebook

Der Schauplatz der Tragödie © (c) APA/MANFRED FESL

Ein Gas-Austritt in einem Wohnhaus in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau am Inn) hat am Donnerstag einen Toten und einen Verletzten gefordert. Das Rote Kreuz wurde laut ersten Informationen um elf Uhr verständigt.

Ein Mann starb noch an der Unfallstelle, der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wels gebracht.

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, wurden die beiden Personen vom Hausbesitzer bewusstlos in einem Anbau des Hauses aufgefunden. Das ausgetretene Gas soll aus einer Gasflasche gekommen sein. Der Hausbesitzer hatte eine Person noch selbst aus der Gefahrenzone herausgezogen und damit wohl gerettet.