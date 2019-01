Im Burgenland rückte die Polizei zu einer groß angelegten Fahndung aus, weil die 88-jährige Mutter des Direktors der Esterházy-Stiftung entführt wurde. Die Frau wurde auf offener Straße am helllichten Tag in eine Limousine gezerrt.

Das burgenländische Prachtschloss Esterházy © APA/ROBERT JAEGER

Im Raum Eisenstadt ist am Dienstagabend eine groß angelegte Fahndung der Polizei angelaufen. Grund ist eine aufsehenerregende Entführung einer Pensionistin, die auf offener Straße stattgefunden hat. Es soll sich dabei um die 88-jährige Mutter des Direktors der Esterházy-Stiftungsgruppe Stefan Ottrubay handeln.

Die Pensionistin ist laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt in der Esterházy Straße in direkter Nähe des berühmten Familienschlosses auf einem Spaziergang unterwegs gewesen. Plötzlich hielten bei den Frauen zwei schwarze Limousinen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen. Aus einem der Autos stiegen ein Mann und eine Frau, aus dem zweiten eine Frau, die zunächst auf die Plegerin zuging und sie zur Seite stieß. Die Angestellte blieb dabei unverletzt.

Dann setzten die drei Personen die 88-Jährige in eine der beiden Limousinen, beide Autos brausten daraufhin davon. Die Polizei leitete sofort die Alarmfahndung ein und sperrte auch in den umliegenden Bezirken Straßen ab. Inzwischen läuft die Fahndung international.

Suche nach großer, blonder Frau

Laut Polizeisprecher Helmut Marban war jene Frau, die die Pflegerin zur Seite gestoßen hatte, groß, schlank und blond und trug eine Haube. Details zum Kennzeichen waren zunächst nicht bekannt. Das Entführungsopfer war mit einem dunklen roten Mantel, schwarzer Mütze, schwarzen Schuhen und braunen Handschuhen bekleidet.

Am späten Nachmittag wurden in Eisenstadt zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten gesichtet. Ein Augenzeuge schilderte der APA, dass nur ungarische Fahrzeuge angehalten wurden und die Beamten die Fahrzeuglenker aussteigen ließen. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise unter Tel. 059133-10-3333.

Millionenschweres Familienerbe

Der Schweizer Stefan Ottrubay (65) übernahm vor 18 Jahren von seiner Tante Melinda Esterházy, der letzten Fürstin und Erbin des berühmten Geschlechts, die Leitung der familieneingenen Stiftungen und Betriebe. Seither ist er Generaldirektor der mehrere Hundert Millionen Euro schweren Gesellschaft.