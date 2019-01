Fünfte Bluttat Schon wieder stirbt eine Frau durch Stichattacke: Ehemann geständig

Einer 32-Jährigen ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln mit einem Dolch in den Halsbereich gestochen worden. Der verdächtige Ehemann hat die Tat gestanden.

Bluttat in Tulln: Ehemann geständig © APA/HERBERT PFARRHOFER

Der Bluttat an einer 32-Jährigen am Montagnachmittag in Tulln dürfte ein Streit vorausgegangen sein. Der beschuldigte Ehemann des Opfers war laut Polizeisprecher Heinz Holub bei der Einvernahme "umfassend geständig". Der 36-Jährige soll zumindest zweimal mit einem Dolch zugestochen haben. Zum Motiv lagen noch keine Angaben vor.

Die Frau war am Montag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der niederösterreichischen Bezirksstadt attackiert worden. Ihr wurden Stiche im Halsbereich zugefügt. Die 32-Jährige starb noch am Tatort. Dort wurde dem Polizeisprecher zufolge auch der Dolch sichergestellt.

Das Opfer stammt ebenso wie der beschuldigte Ehemann aus Mazedonien. Die beiden Kinder des Paares, sechs und zehn Jahre alt, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Sie mussten die Bluttat laut Holub nicht mitansehen.

Auf dem Parkplatz dürften mehrere Menschen Zeugen des Verbrechens geworden sein. Ihre Einvernahmen standen Dienstagfrüh noch aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauerten an.

Fünfter Frauenmord im Jahr 2019

Fünf tödliche Gewalttaten an Frauen

Bereits fünf tödliche Gewalttaten an Frauen hat es in Österreich in diesem Jahr gegeben - vier davon in Niederösterreich und eine in Wien. Das Motiv für die jüngste Tat war vorerst unbekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Am 8. Jänner wurde eine 40-Jährige in Amstetten erstochen, einen Tag später eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in Wiener Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park entdeckt. Der Tod des Mädchens trat laut Obduktion durch Ersticken ein. In der Nacht von 14. auf 15. Jänner starb eine 25-Jährige am Wiener Hauptbahnhof. Auch sie wurde erstochen.

Die Tatverdächtigen in den drei Fällen sind ebenfalls jeweils Männer. Alle befinden sich in Untersuchungshaft.

Mann ersticht Ehefrau auf Parkplatz in Tulln